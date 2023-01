Hermosa como siempre: Carolina Gómez está de cumpleaños y Colombia celebra

El 26 de febrero de 1932 nace el legendario Johnny Cash en Kingsland, Arkansas. Johnny fue cantante, actor, guitarrista, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. A la edad de 48 años, Cash se convirtió en el artista más joven en entrar al Salón de la Fama de la música Country. Johnny Cash murió a los 71 años el 12 de septiembre de 2003.

Tim Commerford, bajista de la banda Rage Against the Machine, nació el 26 de febrero de 1968 en Irvine, Estados Unidos. Tim es conocido por tocar el bajo siempre con sus dedos y no con una púa, además tiene varios y grandes tatuajes en su cuerpo.

Colombia también celebra en esta fecha. En el año 1974 nació Carolina Gómez, actriz, modelo y presentadora. Carolina participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia representando a la ciudad de Bogotá. Tiempo después se convertiría en la soberana del país en 1993 y, aunque fue una de las favoritas en Miss Universo, fue nombrada Virreina Universal en 1994.

Natalia Lafourcade, cantante mexicana, y Beren Saat, actriz turca protagonista de Fatmagül, nacieron el 26 de febrero del año 1984. Natalia y Beren cumplen 32 años.

En 1985, la banda Metallica inicia las grabaciones de su disco ‘Master of puppets’, que fue publicado en marzo de 1986. Este fue el último trabajo en el que participó el bajista Cliff Burton, quien murió en un accidente automovilístico meses después de lanzar el disco.

Ese mismo día, pero en el año 1986 se estrenó en Japón la adaptación del anime de Dragon Ball, producida por Toei Animation y dirigida por Daisuke Nishio y Minoru Okazaki. En total fueron 153 episodios que narraban las travesuras de un pequeño Goku, emitidos hasta el 19 de abril de 1989.

Tristemente, el 26 de febrero del año 2010, muere Nujabes, compositor y DJ japonés, conocido por la influencia en su música de cool jazz. Su fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito y aún se desconocen detalles del fatal suceso.