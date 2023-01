Gwyneth Paltrow puso a la venta una vela que “huele como su vagina”

Gwyneth Paltrow , la actriz que interpretó a Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel y exesposa del vocalista de Coldplay (Chris Martin), tiene un sitio web de comercio electrónico en el que tiene a la venta todo tipo de accesorios.

Desde ropa, calzado, joyería, accesorios e incluso artículos de belleza, la intérprete ha logrado posicionar este negocio a la par de su trabajo en la actuación.

Publicidad

El portal de nombre Goop -inspirado en su nombre- sigue recibiendo ingresos y ahora causó revuelo por un particular objeto: una vela inspirada en el aroma vaginal de Paltrow. Al 13 de enero de 2020, el objeto causó tanta curiosidad que se agotó.

Estaba la venta al público en 78 dólares, un poco más de 250.000 pesos colombianos.

El nombre del producto es: THIS SMELLS LIKE MY VAGINA, lo que traduce ESTO HUELE COMO MI VAGINA.

Publicidad



Lo que muchos se preguntan es si en realidad se tomó algún tipo de muestra genética de la vagina de la actriz para alcanzar tal fragancia y la respuesta es no.

De acuerdo con la descripción que ofrece el sitio web, la vela es de un tamaño de 10.5 onzas y está compuesta por “geranio, bergamota cítrica y toques de cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semillas de abelmosco”.

Publicidad

El nombre del particular de la vela surgió de una broma entre la actriz y el experto en perfumes Douglas Little, pues Paltrow al sentir aquella fragancia que le mostró su amigo exclamó:

"Vaya... me recuerda a cómo huele mi vagina".

Publicidad

¿Será cierto que tiene ese aroma?

Mira también: