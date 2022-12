Gustavo Cerati: El rockero que hacía reír a Shakira

Shakira no ha escondido su gusto por la música del fallecido artista de rock Gustavo Cerati. En su disco ‘Sale el sol’ hay dos canciones que escribió y produjo el argentino, se trata de ‘Tu boca’ y ‘Devoción’.

Al mismo tiempo, los dos tuvieron la fortuna de compartir escenario en distintos festivales. Dos grandes artistas latinoamericanos que cada uno hizo historia en su género.

Luego del nacimiento de su hijo Milan, Shakira le escribió una conmovedora carta a Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati.

"Querida Lilian Clark, mamá de Gustavo Cerati:

La esperanza lo es todo. Entiendo el dolor y la frustración. Entiendo ahora que soy madre lo que puede estar pasando, quizás más de lo que podría haber sentido antes de que naciera Milan. Le envío muchos ánimos y mucha fuerza desde aquí. ¿Sabe? Pienso mucho en Gustavo. Me da rabia que le haya pasado todo lo que le ha pasado.

Me gustaría volver a verlo, volver a hablarle, que me escuchase, volver a reírme con él. Gustavo sabía escuchar. Me hacía reír. Se reía de mis cosas. De la gente que se ha atrevido a hacer rock en español, él fue el más mágico. Es un despliegue de talento único, uno de los más grandes letristas hispanos. Con él aprendí. He sido siempre y siempre seré una fan de Gustavo Cerati. Repito: La esperanza lo es todo.

Shakira".