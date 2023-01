Guía para redes: glosario digital de las abreviaturas más comunes de internet

El mundo se torna más tecnológico a diario. Las nuevas plataformas y las redes sociales han generado una nueva jerga digital que ha alterado el lenguaje con el que nos comunicamos con nuestros amigos y conocidos.

En muchas ocasiones leemos tuits o publicaciones que contienen abreviaturas o hashtag que no entendemos y decidimos pasar de largo, sin saber si este contenido puede llegar a sernos útil.

Seguramente también hemos tenidos problemas a la hora de buscar información en las redes sociales o internet, desconociendo que con estas palabras clave podremos encontrar contenidos relacionados con un mismo tema.

Por estas razones preparamos un glosario digital con las palabras y hashtag más populares, para que a la hora de navegar por las redes sociales no estemos tan ‘perdidos’.

@

La arroba se utiliza para dar mención a un usuario en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram Tumblr), en este caso tendría que ir pegada al nombre del usuario que queremos ‘etiquetar’.

Si dejamos un espacio, la arroba recupera su significado habitual “at” que significa “en” para hacer referencia a estar presente en un lugar.

#

El numeral se usa para crear un hashtag o comentar sobre uno que ya exista. Esta herramienta es eficiente para encontrar información acerca de un tema en específico, ya que al escribir en el buscador el # + cualquier palabra, sin dejar espacio, automáticamente encontrará todas las coincidencias.

DM

Es la abreviatura de “Direct Message”, “mensaje directo” o “mensaje privado”. Este mensaje solo podrá ser leído por el destinatario, no aparecerá en el time line de ninguno de sus participantes.

FB

Abreviatura de Facebook

#FF

“Follow Friday”, este hashtag es usado en Twitter, aunque en la actualidad su frecuencia ha disminuido, para recomendar las cuentas más interesantes de la semana.

HT

Abreviatura de Hashtag

LMAO

“Laughing My Ass Off”, esta expresión traduce literalmente “me parto el trasero de risa”. Es un término exagerado y no es apto para un contexto profesional o serio.

LOL

“Laughing Out Loud” traduce “reírse a carcajadas” o “partirse de risa”. Su uso es muy popular a lo largo de todo el mundo.

NSFW

“Not Safe For Work”, esta abreviatura busca indicarle a quien recibe el mensaje que su contenido “no es seguro para el trabajo”. Debemos estar alerta antes de abrir un contenido que tenga esta etiqueta para evitarnos un momento incómodo.

OMG

“Oh my God” es usada para expresar sorpresa ante un comentario, contenido o noticia. Se usa la abreviatura para no usar el nombre de Dios en vano.

PLS

Abreviatura tradicional de “Please”, “por favor”.

ROFL

“Rolling On Floor Laughing”, es una versión ampliada de LOL. Traduce “revolcarse por el suelo de risa”.

RT

Abreviatura de retuit, reenviar un tuit de algún usuario.

#TBT

“Throwback Thursday” que significa en español “Jueves de antaño”. Normalmente, cada jueves los usuarios comparten bajo este hashtag fotos de ellos mismos de épocas pasadas.

THX

Abreviatura de “thanks”, “gracias”.

TL

“Timeline” o “línea temporal”, se refiere a la cronología que aparece en las ventanas de inicio de las diferentes redes sociales.

TT

“Trending Topic”, son las tendencias en Twitter, los términos más comentados por los usuarios. Pueden discriminarse por área geográfica.

WA

Abreviatura de WhatsApp

WTF

Este recurso se usa para abreviar alguna duda sobre algún tema o escribir una “palabrota”. Traduce literalmente “What The Fuck”.

YT

Abreviatura de YouTube