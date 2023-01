Exclusiva: Mara Cifuentes sueña con ser Señorita Antioquia y con modelar en Victoria's Secret

Mara Cifuentes López llegó al reality de modelos de Caracol Televisión para dar un mensaje de respeto a la diferencia y enseñarle a los demás que una persona por su condición no está en desventaja y así lo dejó claro de principio a fin.

Después de su salida del reality, la joven de 23 años ha sido el centro de atención por su popularidad, talento como modelo y condición trans, situación que la ha convertido en una abanderada de estas mujeres que buscan tener mayor aceptación en la sociedad.

Hablamos en exclusiva con la modelo paisa para aclarar varios rumores que se generaron en las redes sociales sobre una posible participación para llegar a ser Señorita Antioquia.

Durante la entrevista, Mara también reveló detalles de su posible casting en la agencia Victoria"s Secret, explicó categóricamente por qué hay que dejar de ser doblemoralistas, sentó una contundente opinión acerca de los reinados, sus leyes y organizadores y recalcó la importancia de educar a las personas para que haya más inclusión en nuestro país.

Finalmente, Cifuentes dejó claro de si es o no necesario operarse para poder participar en el Concurso Nacional de la Belleza, confesó si Colombia está preparada para tener una reina trans y habló de lo complicado que es que contraten a una modelo transgénero para una campaña.

¿Quieres ser Señorita Antioquia?

Claro que sí. Me gustaría presentarme, pero el primer paso es intentar cambiar las reglas del certamen o, por lo menos, legalmente demostrar que somos mujeres y que sí estamos aptas para participar.

Si tu documento dice que eres mujer, deberías estar legalmente en el derecho de participar en un concurso de belleza nacional.

Una amiga mía llamada Nicole, también de condición trans, ha mandado varias cartas porque la persona que está a cargo no acepta a personas en condición trans. Mi misión ahora es ayudarle a abrir puertas para que ella pueda entrar a concursar y, quizás por qué no, pueda representar a todos los colombianos en Miss Universo.

Sin embargo, este año no puedo aspirar a ser Señorita Antioquia porque me voy para Nueva York con la agencia que me contrató porque voy a ver si puedo presentar el casting para Victoria"s Secret.

¿Por qué consideras que Raimundo Angulo no aceptaría que una mujer trans participe en el concurso?

Sí, creo que es más un tema personal porque, por ejemplo, la concursante que está en este momento en Chile es trans y va para Miss Universo.

Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia porque viene lo nuevo y hay que decirle adiós a lo viejo.

¿Por qué crees que no debería ser necesario operarse para poder participar en el Concurso Nacional de la Belleza?

Porque es algo personal y creo que no debe importarle a nadie más. Si mi cédula, mi pasaporte y todos mis demás documentos dicen que soy de sexo femenino como más van a comprobar que yo estoy o no operada. Eso es muy íntimo.

¿Por qué el transgenerismo se ha tardado tanto en tener inclusión?

Es una lucha que se da a diario en todas partes del mundo. Haber estado en el reality me ha abierto mucho las puertas, pero sigo batallando para que cada vez más exista más inclusión.

Todo es cuestión de tiempo y de educación, todo va a mejorar, tengo fe. Yo tuve la oportunidad de entrar a un programa, Angela Ponce pudo ser Señorita España y ahora Valentina Sampaio es modelo de Victoria"s Secret.

¿Ha sido difícil que las empresas y marcas en Colombia te contraten por ser una modelo transgénero?

Sí. He estado en muchas pasarelas y he trabajado en algunas campañas, pero la gente y las marcas tienen una doble moral en donde dicen admirarte y elogiarte porque eres hermosa, pero todavía siguen pensando que no eres lo correcto o que no eres un buen ejemplo para un niño.

Quiero cambiar los estereotipos que tienen con nosotras y demostrar que poner a una persona transgénero en una marca puede terminar siendo muy conveniente y un buen ejemplo para los demás

¿Qué barreras deben derribar los colombianos con las personas trans?

Hay que acabar con la doble moral. Hay que dejar el miedo y la gente debe sentirse orgullosa de tener una amiga transexual o un amigo transgénero.

Por: Diego Báez - Periodista.

