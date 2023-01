Ex de Cristiano Ronaldo cuenta que en su primera cita no vivieron una "noche salvaje"

Las tácticas de seducción de Cristiano Ronaldo no son precisamente un secreto de estado por culpa de las confesiones a la prensa de las mujeres que -supuestamente- han pasado por su vida. La ecuación parece ser tan sencilla como efectiva: locales y restaurantes de moda, alcohol y, generalmente, una 'última copa' en su casa para concluir la velada.

Sin embargo, esa no fue precisamente la experiencia que vivió la actriz Gemma Atkinson -que mantuvo un romance con el portugués en 2007 cuando este jugaba en el Manchester United- durante su primera cita, que estuvo muy lejos de ser "una noche salvaje".

"Fue muy, muy glamuroso", aseguró irónicamente Gemma en una entrevista a la emisora Key 103 de Mánchester. "Fuimos a su casa y nos tomamos unas tazas de té mientras veíamos en la televisión 'Only Fools and Horses'. De verdad que sí".

La serie a la que se refiere la intérprete es un clásico de la televisión británica que narra la historia de dos hermanos - Derek 'Del Boy' y Rodney Trotter- que tratan de buscarse la vida vendiendo objetos robados y otros artículos similares en un barrio marginal del sureste de Londres.

"No sé si todavía le seguirá gustando la serie, pero la tenía puesta en la tele. Tomamos té y vimos 'Only Fools and Horses', nada más. Parecía gustarle, pero eso fue hace seis o siete años", apuntó Gemma.

Por: Bang Showbiz