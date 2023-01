¡Evítalos! Estos son los alimentos que más engordan

Debido a la falta de tiempo, largas jornadas de trabajo, diversas preocupaciones y una alimentación no balanceada, las enfermedades que trae la obesidad están atacando cada vez más a la población del mundo. Las comidas enlatadas, gaseosas, jugos concentrados y sopas instantáneas están deteriorando nuestra salud, ya nada es natural.

Estos son algunos de los alimentos que debemos evitar en nuestra dieta, ya que engordan en exceso y aumentan los problemas de salud.

Primero, las comidas rápidas, hamburguesas, papas fritas, postres y pizzas pueden ser deliciosos pero nos aportan una alta cantidad de grasa y azúcar al cuerpo.

Segundo, las pastas si se sirven solas no son malas para el cuerpo, pero cuando vienen acompañadas de muchas salsas, condimentos y quesos nos aportan demasiadas calorías.

Tercero, las carnes procesadas, fiambres y embutidos no son tan recomendables ya que contienen grasas saturadas, sodio y calorías que engordan y no aportan tantos nutrientes.

Cuarto, las ensaladas son muy saludables, pero si se consumen con demasiados aderezos pierden todo lo saludable, se deben consumir principalmente solas sin condimentos u otros agregados ya que son esos los que aumentan considerablemente sus calorías.

Quinto, las frituras son malas para el cuerpo es mucho mejor consumir los alimentos cocidos al vapor, a la plancha, horneados, asados o salteados. Los alimentos fritos absorben mucho aceite y eso aumenta considerablemente las calorías que consumimos.

Sexto, las bebidas azucaradas aportan una cantidad alta de calorías y poco o casi nada de nutrientes.

Séptimo, los productos elaborados con harina y azúcar refinadas no son recomendados en una dieta balanceada, en lo posible hay que evitarlos.

Octavo, el chocolate blanco es uno de los que más contienen azúcar y por consecuencia son de los que más engordan.