Estos fueron los ganadores de los American Music Awards 2015

(Foto: Getty Images)

La cantante estadounidense Taylor Swift y la banda británica One Direction fueron los grandes triunfadores en la gala de los premios American Music 2015 celebrada la noche de este domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles (Estados Unidos), y presentada por Jennifer Lopez.

A continuación la lista de ganadores de la noche:

ARTISTA DEL AÑO

Luke Bryan

Ariana Grande

Maroon 5

Nicki Minaj

One Direction - GANADOR por segundo año consecutivo

Ed Sheeran

Sam Smith

Taylor Swift

Meghan Trainor

The Weeknd

ARTISTA DEL AÑO - NUEVO

Fetty Wap

Sam Hunt - GANADOR

Tove Lo

Walk The Moon

The Weeknd

CANCIÓN DEL AÑO

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth “See You Again”

Mark Ronson Featuring Bruno Mars “Uptown Funk!”

Ed Sheeran “Thinking Out Loud”

Taylor Swift “Blank Space” - GANADOR

The Weeknd “Can’t Feel My Face”

COLABORACIÓN DEL AÑO

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth “See You Again”

Rihanna & Kanye West Featuring Paul McCartney “FourFiveSeconds”

Mark Ronson Featuring Bruno Mars “Uptown Funk!”

Skrillex & Diplo Featuring Justin Bieber “Where Are Ü Now” - GANADOR

Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar “Bad Blood”

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – POP/ROCK

Nick Jonas

Ed Sheeran- GANADOR

Sam Smith

ARTISTA FEMENINO FAVORITO – POP/ROCK

Ariana Grande - GANADOR

Taylor Swift

Meghan Trainor

DUO O GRUPO FAVORITO – POP/ROCK

Maroon 5

One Direction- GANADOR

Walk The Moon

ALBUM FAVORITO – POP/ROCK

Ed Sheeran x

Sam Smith In The Lonely Hour

Taylor Swift 1989 - GANADOR

ARTISTA FAVORITO – RAP/HIP-HOP

Drake

Fetty Wap

Nicki Minaj - GANADOR

ALBUM FAVORITO – RAP/HIP-HOP

J. Cole 2014 Forest Hills Drive

Drake If You’re Reading This It’s Too Late

Nicki Minaj The Pinkprint - GANADOR

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL/R&B

Chris Brown

Trey Songz

The Weeknd - GANADOR

ARTISTA FEMENINO FAVORITO – SOUL/R&B

Beyoncé

Mary J. Blige

Rihanna - GANADOR

ARTISTA FAVORITO - ALTERNATIVE ROCK

Fall Out Boy - GANADOR

Hozier

Walk The Moon

ARTISTA FAVORITO - LATIN

Enrique Iglesias - GANADOR

Ricky Martin

Romeo Santos

ARTISTA FAVORITO - ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Calvin Harris - GANADOR

David Guetta

Zedd

TOP SOUNDTRACK

Fifty Shades of Grey

Empire: Original Soundtrack from Season 1

Pitch Perfect 2 - GANADOR

Los nominados a los AMAs se basan en interacciones claves con los fans según se refleja en la revista Billboard y en Billboard.com , incluyendo álbumes y ventas de sencillos digitales, tocadas de radio, streaming, actividad social y giras. Estas mediciones son rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Entertainment y The Next Big Sound.

