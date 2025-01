Esposa y supuesta amante de Luis Miguel Fuentes son amigas tras polémica de infidelidad

En octubre de 2024 Luis Miguel Fuentes se vio envuelto en un escándalo cuando se dio a conocer que le habría sido infiel a su esposa Diana Vidal con una modelo de protocolo, lo cual terminó separando a esta pareja luego de 14 años.

No obstante, esto duró muy poco, pues a finales de dicho mes la mujer terminó perdonando a su esposo en medio de un concierto y en plena tarima cuando lo sorprendió con esta noticia.

Te puede interesar: Juan Carlos Giraldo se metió al clóset de Luis Miguel Fuentes: “pensé que lo iba a regurgitar”

Desde ese momento, la pareja se ha mostrado bastante unida y dejaron de lado los comentarios de la presunta infidelidad, sin embargo, los fanáticos no han dejado pasar esto por alto y por ello le preguntaron a esta modelo sobre cómo habían seguido las cosas con el artista vallenato.

Al responder ante la pregunta de uno de sus seguidores sobre qué pasó con su relación con el cantante, Chris Pestana comentó: "les quería aclarar que yo solo soy una fan, no solo de Luis Miguel, sino de muchos artistas más, pero es que a él yo lo he seguido hace tiempo".

Conoce más: Luis Miguel Fuentes fue operado de emergencia por un absceso, ¿causado por otra intervención?

Publicidad

Sumado a esto, explicó que así como ella se comporta con él muchas personas lo hacen con ella porque son sus seguidores, lo que conlleva a que les responda algunos de sus mensajes sin que esto represente que tenga alguna relación con ellos o que vaya a tener intimidad con quienes le escriben.

"Yo conocí a su esposa en diciembre en unos premios. Me le acerqué y ahora me hablo con ella", dijo Chris Pestana con el objetivo de demostrar que no había un conflicto y así reforzar que los rumores de la infidelidad no eran ciertos. Asimismo, explicó que Diana Vidal le dijo que había vivido una situación bastante complicada, pero que la había lidiado de la mejor manera.

Lee también: Reconocido cantante le cumplió la última voluntad a un fan que luego de practicó la eutanasia

Publicidad

Cabe recordar que esta modelo había utilizado sus redes sociales para pedirle ayuda a sus seguidores en su intento de contactarse con Diana, ya que en medio de la polémica que se generó ella quería aclararle que no había tenido nada con el cantante vallenato y solo fue hasta este evento en el que pudieron verse personalmente.