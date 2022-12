Esposa de James Rodríguez, referente de belleza femenina en la Copa América

Cuando el astro del futbol colombiano, James Rodríguez, ingresó como jugador del Real Madrid y fue presentado ante el público, Daniela Ospina, su esposa, lo acompañó; en ese entonces los comentarios iniciaron hasta ser calificarla de fea y ‘travesti’.



Sin embargo esos insultos no fueron devastadores para la joven, pues de inmediato colocó en sus redes sociales "Disculpa si no cumplo tus expectativas, mis prioridades es cumplir las mías". Y enfatizó a sus seguidores “Gracias a todos por sus comentarios lindos, sólo me entra lo positivo en mi vida un saludo enorme y Dios los bendiga”.

Pese a esto Daniela decidió entrar al equipo de Vóley-Playa Madrid con quien entrena desde hace algunos meses, hecho que la ha ayudado a perder un poco de peso.

Esto además de otros retoques físicos que al parecer se hizo la esposa de James como una rinoplastia para respingar su nariz y reducir el dorso osteocartilaginoso y unas iluminaciones doradas en su cabello, lo que la hace ver más sofisticada. Ver las fotos .

Gracias a lo anterior, varias marcas la han llamado para ser imagen junto a Salomé, su hija.

Finalmente además de dedicarse al deporte, tanto Daniela como James utilizan su fama para apoyar las causas solidarias que le preocupan como la Fundación Colombia Somos Todos, que trata de ayudar a niños con pocos recursos a través del fútbol, tal cual lo hacen las grades celebridades del entretenimiento.