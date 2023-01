¡Envidiable! Justin Timberlake se lució con su regalo de aniversario

Justin Timberlake en conmemoración de su su aniversario con Jessica Biel compartió un video de él interpretando la canción 'A son for you', de Donny Hathaway, durante una reciente sesión de grabación.

“#TBT a la sesión estilo libre mientras estábamos descansando en el estudio. ¡Sí, estoy de regreso, cocinando en el estudio! Pero hoy es un día especial para mí porque hace cinco años, justo en este día, me convertí en el hombre más suertudo del mundo cuando intercambié votos con mi mejor amiga", le dijo Timberlake a sus fans en Facebook. "Esta canción fue la primera que bailamos".

Timberlake le escribió a la actriz "Para mi bella Jessica Biel: me has enseñado tanto sobre lo que significa el verdadero amor. No puedo poner en palabras lo que estos últimos cinco años significan para mí, así que… ‘Escuchen la melodía porque mi amor está por ahí escondido…'".