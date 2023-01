Elsa Pataky comparte una 'comida de chicas' con Miley Cyrus en Los Ángeles

La actriz Elsa Pataky ha demostrado una vez más la buena amistad que mantiene con Miley Cyrus , especialmente ahora que la joven cantante ha retomado su relación sentimental con el actor Liam Hemsworth, hermano del marido de Elsa, Chris Hemsworth. Elsa y Miley acudieron este sábado en compañía de otras amigas al exclusivo restaurante Soho House de West Hollywood (California) para ponerse al día mientras disfrutaban de una "comida de chicas".

"Las verdaderas amigas nunca se separan, a lo mejor por distancia, pero nunca de corazón", escribió Elsa en Instagram al lado de una foto suya posando junto a la estrella de la música y el resto de sus amigas, que acompañó de los hashtags "comida de chicas", "os quiero" y "os echo de menos", todos ellos en inglés.

No es la primera ocasión que la actriz española publica una imagen de sus aventuras junto a Miley. El pasado mes de enero compartió una serie de fotografías de ambas celebrando la llegada del Año Nuevo en el festival Falls Music de Byron Bay (Australia) junto a amigos y familiares, que parecieron confirmar los rumores de que la cantante y Liam habían conseguido solucionar sus problemas después de romper su compromiso en 2013 tras cuatro años juntos.

Sin embargo, por el momento Liam y Miley están prefiriendo tomarse las cosas con calma y no retomar sus planes de boda inmediatamente.

"No estoy comprometido, no", aseguraba el actor a TV Week, recalcando además lo incómodo que le resultaba despertar tanto interés: "Es lo que es, no soy una persona que vaya buscando más atención de la que ya atraigo y no me gusta llamar la atención en ningún sentido. No hago cosas que llamen la atención. La mayor parte del tiempo me mantengo fuera del alcance del radar. Hay demasiado interés en mí, de hecho durante un tiempo tuve un helicóptero sobrevolando mi casa".

Por: Bang Showbiz