Elizabeth Olsen nunca quiso ser una estrella infantil como sus hermanas

"Cuando tenía nueve o diez años pensé en renunciar a la actuación, así que nunca fue algo serio... Creo que se trata de dos personas completamente distintas. Cuando era pequeña no quería ser una estrella infantil, pero de adulta siempre he querido ser actriz, así que me siento muy agradecida por cada trabajo que consigo", aseguró Elizabeth en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz en la premiere en Londres de 'Capitán América: Guerra Civil' este martes.

Ser la hermana menor de dos grandes estrellas hizo dudar a Elizabeth aún más de su vocación, ya que, por una parte, se sentía un verdadero "cliché" tratando de seguir los pasos de Ashley y Mary-Kate, y por otra, sabía muy bien lo dura que podría resultar su vida si finalmente se hacía famosa gracias a su trabajo.

"Quería ser actriz, pero me sentía como un cliché. Pensaba que si conseguía labrarme una pretenciosa carrera en el teatro podría justificarme. Pero la fama y ser una estrella son dos cosas que me resultan muy extrañas, no me interesan en absoluto", aseguraba recientemente al periódico The Sunday Times.

Por: Bang Showbiz