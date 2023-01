El porno se subió a las pasarelas de la New York Fashion Week

Hood by Air sigue rompiendo los esquemas de la moda con el diseñador Shayne Oliver en asociación con PornHub, una conocida web pornográfica. Los asistentes del New York Fashion Week quedaron anonadados cuando empezó el sonido de la ambientación sexual de la pasarela de Hood. Pero eso no fue lo más impactante, las modelos estaban bañadas en vaselina, dejando muy poco a la imaginación de los espectadores.

Sin embargo, el éxito de la marca se puede deducir inmediatamente al ver a personajes como Rihanna utilizando sus prendas o al detallar a sus invitados de primera fila, Naomi Campbell, Mark Ruffalo y Will.i.am. en uno de los desfiles de moda más importantes del mundo como lo es el NYFW.