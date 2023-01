El padre de Kanye West tiene cáncer de próstata

No son momentos fáciles para Kanye West, hace unos meses pasó por una crisis nerviosa y en los últimos días declaró haber tenido pensamientos suicidas. Para completar, se revela la noticia de que su padre, Ray West, fue diagnosticado con cáncer de próstata.

El suegro de Kim Kardashian está siendo tratado en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, por ello, el intérprete decidió cancelar todos sus compromisos para dirigirse a California y acompañar a su progenitor, según informa el portal TMZ.

A pesar de que Kanye es muy reservado con su vida personal, a diferencia de su esposa, la relación y el cariño que el artista tiene por su padre se ha reflejado en su canción 'Father Strectch My Hands Pt.1' del álbum 'The Life of Pablo'.

Los padres de Kanye se separaron cuando el rapero tan solo tenía 3 años de edad, sin embargo, su relación fue buena hasta el 2007, cuando Dona, madre del artista, falleció por complicaciones en una cirugía plástica.

