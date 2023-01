El padre de Beyoncé niega haberle pegado a su hija cuando era pequeña

Rita Ora niega su supuesto romance con Jay Z

El nuevo álbum de Beyoncé , 'Lemonade', está dando mucho que hablar debido a las letras de sus canciones, en las que no solo insinúa que su marido, el rapero Jay Z, le habría sido infiel , sino que también habla de la situación de abuso físico que habría vivido durante su infancia. Ahora Mathew Knowles, padre de la cantante , ha querido aclarar que él nunca le pegó a su famosa hija cuando era pequeña porque no cree en los castigos físicos como método para educar.

"Puedo asegurar que nunca le he pegado a mi hija, en toda mi vida. Así que nunca ha sido víctima del envés de mi mano porque nunca he creído en eso (pegar a los niños)", aseguró Mathew en una entrevista para el programa 'Make It Plain' de la emisora Sirius XM.

Cuando el locutor Mark Thompson le preguntó si su famosa hija podría estar refiriéndose en su lugar al maltrato físico que habría sufrido su madre, Tina, Mathew se negó a especular acerca del significado oculto de la letra del tema, en el que Beyoncé canta: "¿Eres esclava del envés de su mano?".

"No podemos saber en qué está pensando Beyoncé. Solo ella puede decirnos de quién está hablando. Preferiría no especular al respecto. Mi respuesta es que no lo sé", añadió.

En 'Lemonade' Beyoncé también parece dar pistas sobre una supuesta infidelidad de Jay Z con una tal "Becky de pelo bonito", a quienes sus fans han identificado primero como Rachel Roy -diseñadora de moda y exmujer de Damon Dash, exmánager de Jay Z- y más tarde como Rita Ora , aunque esta ha negado ya dichas acusaciones.

Sin embargo, la estrella de la música podría no estar refiriéndose a una mujer en concreto, sino a las muchas amantes que se le han atribuido a su marido desde que comenzaron su relación.

"No creo que Beyoncé se esté refiriendo a una chica en concreto. Se refiere a muchas. Esos rumores 8de infidelidad) llevan circulando muchos años", apuntó una fuente al periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz