'El Mindo' lanza una canción y se la dedica a quienes lo critican

Armando Ortiz, más conocido como 'El Mindo', aprovechó las críticas que le hacen en sus redes sociales para enviar un contundente mensaje, aunque lo hizo de una divertida forma, pues compuso una canción y grabó el video oficial, titulado 'El mismo de siempre'.

Por medio de sus palabras, el también youtuber quiso expresar que no es un inútil y que todo el éxito que ha conseguido ha sido con mucho trabajo y humildad. Además, aseguró que no se cambia por nadie y lo malo que le digan no le vale.

El caleño tiene más de 1,7 millones de seguidores y todas sus publicaciones tiene gran éxito. Por supuesto, este último no fue la excepción, ya que con tan solo pocos días de compartido es tendencia número tres en YouTube.

