Él es Lior Suchard, el mentalista que deja boquiabiertos a los famosos

¿Alguna vez has conocido a alguien que pueda leer la mente?

Bueno, Lior Suchard es un mentalista que puede hacer esto. Él nació en Israel y ha sido reconocido alrededor del mundo en los últimos años por ese talento.

Durante su proceso, él también predice cosas y logra influenciar a las personas.

Sin embargo, su sitio web oficial explica su profesión de una manera aún más profunda y real. Dice que, con la ayuda de sus cinco sentidos, él puede saber cómo piensa la gente y con eso manipula las mentes usando comunicación no verbal, leyendo el lenguaje corporal y usando la psicología.

De hecho, gracias a su talento tan impresionante, ha sido invitado a realizar sus trucos en frente de audiencias durante grabaciones en diferentes shows de televisión con personajes famoso y nunca ha defraudado.

Ha sido invitado a The Late Late Show con James Corden, Live with Kelly and Ryan y Dr. Phil.

Algunos de sus actos para entretener incluyen adivinar el nombre del primer beso, el número que la gente está pensando en el momento, el dibujo que alguien va a pintar. Además de eso, Suchard hace todos esos trucos través de una serie de preguntas, peticiones y afirmaciones para demostrar que detrás de todo lo que hace no hay ninguna mentira.

