El ‘acto de valor’ que realizó Diego Trujillo en Bogotá

Como un actor de película de héroes, Diego Trujillo decidió hacer una acción valerosa para poder recuperar lo que algunos ladrones le quitaron cerca de su casa. Y aunque su reacción tuvo un poco de peligro, él simplemente decidió hacer lo que le dictó su espontaneidad.

Y no es para menos, ya que según el actor “sabía de quién se trataba, era un agente de tránsito que no estaba unificado con la Policía y hasta vestía distinto”. Tal vez nosotros quisiéramos tener frente a frente al ladrón que nos persigue para poder darle su merecido. En esta ocasión no fue la excepción.

“Me atracaron una vez, me robaron un maletín (…) una parte de los ladrones huyó a pie y el resto en una moto”, menciona Trujillo sobre cómo lo robaron.

Como el actor supo quién era la persona al mando de los robos que se producían en el barrio y lo que sucedió con él, tomó la decisión de hacer justicia por su cuenta.

“Como yo conocía el barrio, me devolví a la portería porque sabía que el tipo tenía que salir por ahí, lo esperé y apenas llegó, me le tiré encima y lo tumbé”, Trujillo hablando de su grandiosa acción.

