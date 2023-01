Dwayne Johnson se encuentra con un fan muy especial

En una bonita publicación en su Instagram el actor ha contado la experiencia de conocer a Ryan, un chico con necesidades especiales, que viajó junto a su madre, su enfermera y su hermano a conocer a Dwayne.

"Gracias universo. Estaba en el set esta mañana listo para empezar a rodar cuando me dijeron que había una familia con un joven con necesidades especiales llamado RYAN que estaba esperando conocerme. Entendían que habían viajado sin anunciarse y estaban dispuestos a esperar a que se terminase el rodaje ese día para conocerme. Eso podrían ser 12 horas de espera. Demasiado. Así que pedí a producción que esperase y crucé la playa hasta las barreras detrás de las que estaban esperando. Cuando bajé por las escaleras, ¡la madre de Ryan me estaba esperando con un abrazo enorme! Empezó a llorar mientras me susurraba : 'Gracias, gracias'. Conocí a Ryan, a su hermano y a su enfermera. Que chico más maravilloso. Sin entrar en detalles, este chico tiene mucho más corazón, más valentía y más fortaleza de lo que me podía imaginar. No puede hablar mucho, pero me dijo 'te quiero' en lenguaje de signos. Le agradecí mucho ese amor", explicaba el actor en el post que colgó en Instagram con una bonita foto abrazando a la madre de Ryan.

Dwayne es capaz de imaginar los momentos tan difíciles por los que pasa esta familia, y se siente afortunado de la suerte que ha tenido con su trabajo, reconociendo que estos momentos son los mejores de su profesión.

"Me alejé de la familia muy agradecido por haber conocido a Ryan. Nunca menosprecio estas reuniones y cuando la madre me abrazó y empezó a llorar.... esa parte me llega muy dentro, porque como padre que soy, haría todo lo que fuese necesario para que mis hijos fuesen felices. Sé que soy un tipo con suerte por estar en esta posición. Soy agradecido, por eso estos momentos serán siempre SIEMPRE los mejores de mi trabajo. Mantente fuerte Ryan y gracias por enseñarme el lenguaje de signos. Un gran placer conocerte a ti y a tu familia. Gracias universo", escribía el actor.

