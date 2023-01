Director de 'Super Size Me' reconoce que ha cometido abusos en Hollywood

"Yo soy parte del problema", escribió sobre el tema del acoso sexual el realizador Morgan Spurlock, conocido por su documental "Super Size Me", en una carta abierta publicada este jueves en la que detalla sus propios comportamientos abusivos.

Hollywood se ha visto sacudida en los últimos meses por revelaciones sobre abusos sexuales perpetrados por prestigiosos actores, productores y directores como Harvey Weinstein o Kevin Spacey.

Al ir viendo como caían estos grandes nombres, "no me quedé tranquilo preguntándome '¿quién será el próximo?'. Me preguntaba: '¿cuándo vendrán a por mí?'", escribió Spurlock, de 47 años.

El documentalista dijo que había acosado verbalmente a una asistente, a veces llamándola "hot pants" o "sex pants". Cuando la mujer renunció en 2009, le exigió un pago por el abuso.

"Por supuesto, pagué. Pagué por la tranquilidad mental. Pagué por su silencio y cooperación. Y sobre todo, pagué para poder seguir siendo quien era", escribió Spurlock.

Tiempo atrás, contó también, cuando estaba en el bachillerato, una chica lo acusó de violación después de una aventura de una noche.

"No hubo cargos ni investigaciones, pero ella escribió sobre la situación en un cuento para una clase de escritura y se refirió a mí por mi nombre", contó el realizador.

Afirmó que quedó "por los suelos" cuando escuchó la historia.

Spurlock, quien dijo que había sido abusado sexualmente de niño y que tenía problemas con la bebida, también confesó: "Le he sido infiel a todas las esposas y novias que he tenido".

"He ayudado a crear un mundo de irrespeto con mis propias acciones", escribió.

"Pero también soy parte de la solución. Reconociendo y admitiendo abiertamente lo que hice para salir adelante de esta terrible situación, espero potenciar el cambio dentro de mí. Todos debemos encontrar la valentía para admitir que tenemos la culpa".

"Super Size Me", que fue estrenada en 2004 y nominada a un Óscar a la mejor película documental, muestra el proceso de Spurlock mientras transcurre un mes comiendo únicamente comida rápida de McDonald's. AFP



