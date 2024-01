Diego Guauque: Una historia de lucha, esperanza y su esperado regreso a Séptimo Día

Diego Guauque , el reconocido periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, ha vuelto con fuerza luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer . En entrevista con caracoltv.com, el reportero compartió detalles íntimos sobre su experiencia, su regreso al informativo en el que lleva más de una década y su próximo proyecto literario.

Enfrentando la adversidad con fortaleza y gratitud

"Hace exactamente un año yo no estaba acá en mi oficina, estaba era en una UCI porque para esta época en 2023 yo había recibido dos noticias bien duras, la primera que tenía cáncer y la otra es que la cirugía que iba a extirpar el tumor de mi cáncer no funcionó", relata Guauque, recordando el momento difícil que marcó el inicio de su lucha contra esta enfermedad. A pesar de los desafíos, el periodista mantuvo una actitud positiva: "Yo creo que yo traté de ser fuerte mentalmente, de no derrumbarme... siempre mirar el vaso medio lleno y no medio vacío". Destacó la importancia de la salud y la fortaleza mental para superar esta adversidad inesperada.

Gratitud por el apoyo recibido mientras batalló con la enfermedad

Diego Guauque expresa su profundo agradecimiento al canal, a sus directivas y a sus compañeros de Séptimo Día por el apoyo durante su enfermedad: "Quiero decir que estoy muy agradecido con Caracol Televisión porque durante todo el 2023 me arropó, me cobijo, me acompañó". El comunicador señala lo emocionado que se siente por el cálido recibimiento al regresar al programa en el que lleva 15 años haciendo importantes investigaciones periodísticas de interés nacional.

‘El amor contra el cáncer’: Un libro lleno de significado

Su próximo proyecto literario, titulado ‘El amor contra el cáncer’, refleja la importancia del apoyo y el amor durante su lucha. "Es el amor contra el cáncer porque es el amor de mi esposa, el amor de mi familia, el amor de Dios... brindará esperanza, fe, que es tan fundamental", explica Guauque. Este libro, que estará disponible en librerías y supermercados de Colombia a finales de febrero o inicios de marzo, así como en la Feria del Libro , busca inspirar y ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan desafíos similares.

Un mensaje de esperanza para quienes luchan contra el cáncer

A aquellos que enfrentan situaciones similares, el periodista envía un mensaje de esperanza: "Por más adversidad, por más difícil que estén atravesando una situación siempre traten de tener la mentalidad positiva... el cáncer hoy no significa necesariamente muerte". Su historia no solo es un testimonio de superación personal, sino también una fuente de inspiración para aquellos que buscan fuerza y esperanza en tiempos difíciles.

Próximamente, los televidentes podrán verlo nuevamente en Séptimo Día los domingos en la noche por Caracol Televisión, donde continuará compartiendo su pasión por el periodismo de investigación y su mensaje de esperanza.