Diego Cadavid, soltero pero con muchos compromisos

La música, la actuación y la fotografía son tres oficios que rodean la vida de Diego Cadavid . Para este año, la banda The Mills en la cual él es el baterista, ya prepara un nuevo disco, esta producción será más personal, pues cada uno de los integrantes de la banda pudo darle su toque propio a la melodía de las canciones, mientras que el vocalista las componía.



Por otra parte, Diego no deja de lado la fotografía , al contrario pone en práctica lo aprendido en los ángeles, sobre dirección de fotografía para implementarlo en comerciales y videos. Su fuerte son las campañas publicitarias y de moda a las cuales les aplica sus conocimientos, enfocándose en publicidad para televisión.



Para cerrar nos contó que está soltero, pero tiene un amor en casa que lo acompaña a todas partes, se trata de su perro Rocco, quien ya cumple cuatro años a su lado. “Ese man es mi compañero fiel, no me siento sólo porque va conmigo para todo lado”, afirma Cadavid.



Y sobre Carolina guerra y la supuesta relación con Orlando Bloom , Diego sostiene que no tenía idea de ello, pero que le desea a su ex novia toda la felicidad del mundo.