Diane Guerrero, de ascendencia colombiana, cambió una carrera en la política por ser actriz

Aunque Diane Guerrero siempre se sintió atraída por el mundo de la interpretación, un interés que le llevó a cursar sus estudios en un colegio especializado en las artes, al comenzar la universidad se decantó por licenciarse en Ciencias Políticas y Comunicación antes de reunir el coraje para probar suerte como actriz.

"Estudié Ciencias Políticas y Comunicación en la universidad. Actuar era uno de mis sueños y quería darle una oportunidad para tratar de cumplirlo. Pensé que no tenía nada que perder", asegura la intérprete, conocida por sus papeles en series como 'Orange is the New Black' y 'Jane the Virgin', en una entrevista a Taste the Style en la que confiesa que de no haber triunfado en la industria del entretenimiento habría tratado de entrar a formar parte de la Administración Pública. "Me estaría presentando candidata para algún cargo público".

Publicidad

Sin embargo, la carrera como actriz de la joven no le ha impedido seguir muy involucrada en la política estadounidense participando en iniciativas para animar a los latinos a votar durante la actual campaña electoral o utilizando su popularidad y el altavoz que le proporcionan sus redes sociales para tratar de impedir que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.

"A cualquiera que apoye a Trump le diría... ¿Vas en serio? Nooo... Edúcate un poco antes acerca de la historia de tu país. Ve el documental de Netflix 'The 13th' si necesitas alguna referencia".

Al igual que no oculta su desdén hacia el candidato republicano a la presidencia, Diane también se confiesa una gran admiradora de la aún primera dama Michelle Obama

"[Si pudiera elegir] Me encantaría poder sentarme a una mesa con Michelle Obama en Hawái y charlar mientras nos tomamos unas piñas coladas", reconoció.