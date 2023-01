¡De no creer! Jessica Alba se arrepiente de sus tatuajes

La actriz Jessica Alba ya no exhibe con tanto orgullo los tatuajes que adornan su piel, entre los que incluye un grabado de unas flores en el cuello e inscripciones en sánscrito en su muñeca, ya que reconoce que no le evocan el mismo significado que cuando decidió hacérselos en su juventud.

"Tengo varios tatuajes. Ya no me gustan tanto como antes. No vas a estar nunca igual emocional y mentalmente que a tus 18, que a tus 20, 25 o 30 años. Algo que tiene mucho significado para ti cuando eres más joven va a dejar de tenerlo a los cinco años", comentó la intérprete a la revista Allure.

Los tatuajes no es lo único de su juventud de lo que la intérprete no está especialmente orgullosa, pues a pesar de que ahora gestiona con éxito una línea de cosméticos naturales con su firma 'The Honest Company' -bajo el nombre 'Honest Beauty'-, Jessica no siempre ha sido tan consciente de la importancia de la belleza natural y en su adolescencia abusaba del maquillaje.

"Cuando era una adolescente llevaba mucho maquillaje. Llevaba toda la cara pintada y probablemente debería haber llevado menos. No supe que existía el maquillaje con el que parece que no llevas nada hasta que cumplí los 20. Solía utilizar una barra de base de maquillaje y me la ponía por toda la cara, por lo que solían aparecer grietas que yo cubría con más maquillaje", confesó la artista, que está a punto de estrenar el nuevo thriller de acción 'Mechanich: Resurrection'.

Estos pequeños errores del pasado le servirán a la actriz para enseñar a sus hijas -Honor (8) y Heaven (5), fruto de su matrimonio con Cash Warren- la importancia de cuidarse bien la piel.

"Lo básico y más importante es tener una buena piel", reveló.

Por: Bang Showbiz