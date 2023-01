De frente, Miley Cyrus se define como 'pansexual': "Nunca me ha gustado ser una chica"

En una entrevista para Variety, la polémica estrella aseguró en días pasados que "la primera relación que tuve en mi vida fue con una chica".

La antigua estrella infantil Miley Cyrus afirma que nunca ha encajado en una identidad sexual concreta. Según revela en entrevista, lo más apropiado en su caso sería definirse como 'pansexual'.

"Nunca me ha gustado ser una chica. Pero ser chico tampoco suena divertido", aseguró. La pansexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por la atracción independientemente del género o la identidad sexual.

La joven música que está protagonizando la serie de Woody Allen «Crisis en seis escenas» dice en la entrevista que comenzó a «abrir los ojos» cuando estaba en quinto o sexto curso: «La primera relación que tuve en mi vida fue con una chica». "Aunque parezca muy diferente a primera vista, la gente no me percibe tan neutral como yo me siento. Pero así es como me siento. Una vez comprendí mi género, que es sin asignar, entonces comencé a entender más mi sexualidad. Me dije: 'Ah, esa es la razón por la que no me siento gay o hetero, es porque no lo soy'", afirma la joven cantante, que define su orientación sexual como pansexual, antes de entrar a explicar más en profundidad cómo se siente.

"Conozco a chicas a las que les encanta hacerse la manicura, pero yo lo odio. Mis uñas están hechas una mie*da. Y no me depilo las cejas. Nunca me sentí identificada con todo eso de ser una chica, no me gustaba. Pero tampoco me parecía divertido ser un chico. Creo que el alfabeto LGBTQ debería expandirse, deberían incluir una 'p' de pansexual".

De ser una estrella Disney gracias a la serie 'Hannah Montana', Miley Cyrus pasó a convertirse en una estrella del pop capaz de escandalizar al mundo entero con actuaciones como la que protagonizó junto a Robin Thicke en la gala de los MTV VMA de 2013, el mismo año en que rompió su compromiso con Liam Hemsworth. Sin embargo, ahora la cantante ha encontrado de nuevo la estabilidad junto al actor tras una etapa marcada por los excesos.

"La gente empezó a verme como una persona salvaje. Y en realidad ahora lo único a lo que me dedico es a hacer yoga. Salgo mucho a pasear y leo constantemente. Mi vida es muy positiva. Pero visto desde fuera, se piensan que me paso las noches de fiesta con raperos. Eso era en el momento álgido de mi juventud".