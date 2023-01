David Hasselhoff, el 'Guardián de la bahía' que se hunde en un mar de deudas

"No necesito viagra para rendir": David Hasselhoff

¡Buen amigo! David Hasselhoff es incapaz de ver el vídeo porno de Pamela Anderson

Por esos días (años 90´s), era considerado el galán más apuesto de la época pero, ahora, pasa por una situación extremadamente difícil: se ha declarado abiertamente en bancarrota y debido a ello le manifestó a su ex esposa, Pamela Bach, que ya no puede mantenerla porque increíblemente tiene en su bolsillo menos de $4 mil dólares en efectivo.

Luego de 16 años de matrimonio, Husselhoff y Pamela Bach pusieron fin a su matrimonio luego de tratar de sobrellevar algunas diferencias irreconciliables, según ellos. Ambos aseguran que el proceso de separación, que fue amistoso, se convino que el actor tendría que pasarle al año una manutención por US$252 mil (casi 800 millones de pesos). El protagonista de la serie quiere reducir de manera significativa esa cantidad, al argumentar que ella es una sombra de su vida pasada financiera.



Según Hasselhoff, en declaraciones para el portal TMZ, su gira como cantante por Europa no fue la mejor, así que tuvo que reducir sus paradas estratégicas debido a que los boletos no se vendieron como él pensaba. Además no está muy seguro de que su reality show llamado 'Hoff the Record' sea lo mejor para recuperar el dinero.



Las finanzas personales de David no son las mejores. Aunque el actor ha admitido que gana $112 mil dólares mensuales, (unos $338 mil millones de pesos) de esa cantidad necesita gastar 66 mil en gastos personales y eso sin contar la manutención que tiene que pagarle a su ex esposa.

Aunque el actor de 63 años se lamenta de sus deudas y de no tener dinero, el portal ‘TMZ ha tenido acceso a documentos que prueban que el artista tiene varios bienes inmobiliarios valorados en cerca de 1,6 millones de euros (además de las colecciones que posee entre arte, joyas y autos). Sin embargó esto no para allí pues su ex esposa, Pamela Bach, ha manifestado que Hasselhoff tiene un patrimonio de más de 100 millones de euros y que posee propiedades por medio mundo.

Sin embargo, a principios de este mes, anunció su compromiso de boda con la galesa Hayley Roberts de 36 años, a quien conoció en 2011 cuando era jurado del concurso 'Britain’s got talent'. Todo parecería indicar, entonces, que el galán se hunde en deudas, cuando se habla de dinero para su ex esposa pero no a la hora de formalizar su actual relación sentimental.



