David Guetta ya está listo para su show en Medellín y así lo demuestra

El DJ y productor francés David Guetta ya está listo para su concierto en Colombia, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín la noche de este viernes 11 de noviembre. Así lo dejó ver en sus redes sociales con una foto en la que expresa su felicidad por volver a nuestro país.

Publicidad

“De camino a Colombia!! Feliz de volver!! Nos vemos esta noche en Medellín!! (SIC)”, escribió el DJ junto a la foto compartida en su cuenta oficial de Instagram.

David Guetta brindará un show único con el que invitará a los asistentes a bailar al ritmo de su música como sus más grandes éxitos ‘Sexy Bitch’, 'Gettin Over You' y 'When Love Takes Over'.