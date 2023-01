Cote de Pablo no renuncia a sus principios ni por 'todo el dinero del mundo'

La actriz Cote de Pablo abandonó la serie de televisión 'NCIS' en 2013 porque su personaje de Ziva David, una antigua agente del Mossad, no estaba siendo tratada con el debido "respeto". Por esa misma razón, ahora no se plantea retomar de nuevo su papel independientemente del dinero que le ofrezcan.

"Desgraciadamente debido a unas cuantas cosas, como que los guiones no eran lo suficientemente buenos, decidí no seguir adelante. Adoro ese papel. Pasé ocho años dándole forma a ese personaje y queriéndolo. Pero me dio la impresión o empecé a pensar que el personaje no estaba siendo tratado con el respeto que yo creía que se merecía, así que ni por todo el dinero del mundo lo haría", asegura Cote en un vídeo de su intervención en el Babson College de Massachusetts antes de que los aplausos del público ahogaran sus palabras.

Publicidad

Desgraciadamente la postura de Cote parece confirmar que su personaje no aparecerá en el capítulo de despedida del agente Tony DiNozzo -interpretado por Michael Weatherly- que se emitirá el próximo 17 de mayo, a pesar de que sus personajes han mantenido una intermitente relación a lo largo de la serie.

Sin embargo, Cote está convencida de que es la única decisión que podía tomar para no decepcionar a las seguidoras de su personaje.

"Iban a enviarla de vuelta a Israel y convertirla en una mujer triste y miserable. Me pregunté a mí misma: '¿Qué voy a dejarles a todas las mujeres que ven y siguen la serie?'. No me pareció que fuera justo. Así que dije: 'A no ser que alguien consiga escribir algo fantástico no regresaré'".

Por: Bang Showbiz