Continúa la polémica: Sarah Jessica Parker responde desafiante a Kim Cattrall

El drama entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker parece de nunca acabar. Ahora, luego del terrible post en Instagram acerca de la muerte del hermano de Catrrall, Sarah ha decidido hablar del tema y aclarar las acusaciones.

La actriz de ‘Sex and the City’ concedió una entrevista para la revista People, en donde negó cualquier altercado con su compañera de reparto y reiteró su apoyo.

Publicidad

Pelea en ‘Sexo en Nueva York’: Kim Cattrall arremete contra Sarah Jessica Parker

“Nunca respondí a la conversación de Kim y Piers Morgan, donde dijo cosas que realmente me hirieron. Tuvimos una experiencia increíble y nada volverá a ser igual. Teníamos una conexión con la audiencia, con la ciudad y con el equipo… Así que no me quiero meter en esto”, aseguró Parker.

La entrevista con Piers Morgan a la que la actriz se refiere fue una en la que Cattrall dijo que nunca sería amiga de sus co-estrellas y que no quería firmar para ‘Sex and the City 3’ desde 2016.

“No hubo ninguna pelea, todo estuvo completamente fabricado porque yo nunca respondí y no lo haré porque ella dijo lo que tenía que decir y ese es su privilegio”, continuó Parker.

Publicidad

Toda la polémica resurgió luego de que Kim escribiera en su cuenta de Instagram que “no necesitaba el amor y el apoyo en este tráfico momento”, mencionando a Sarah, haciendo referencia a la muerte de su hermano.

Compañeras de Jessica Parker salen en su defensa tras el desplante de Kim Cattrall

Publicidad

¿Habrá 'Sexo en Nueva York 3' sin Kim Cattrall y con una Samantha muerta?