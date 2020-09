Conoce la sexy hermana de Santiago Arias que se roba suspiros en Instagram

View this post on Instagram

Esta foto para mi no es solo una foto trasciende mucho más allá porque me siento orgullosa con lo que veo en ella 💪🏻: Cuando empecé con todo este cuento de un estilo de vida saludable, jamás pensé que podría lograr lo que he logrado ahora, acepto que hace tres años 🔙no me gustaba lo que veía en el espejo, no me sentía a gusto con mi cuerpo, era de las que comía muy mal (me gustaba todo frito🥓🍗,quería comer dulce 🍭🍬🍫todo el tiempo y comía mucho en la calle🌭🍔🍕)y no me gustaba estar metida en un gimnasio, mantenía perdiendo la plata pagando mensualidades para sólo ir una semana juiciosa o si mucho dos (solo para que mi mamá no me regañara) pero un día en los que me cansé de verme igual y donde tomé la decisión de hacer un cambio, no solo por lo físico (que no les niego que es importante y que nos gusta vernos bonitas) sino también por la autoestima y mejorar ese amor propio empecé con esto con un único propósito que me gustara lo que veía en el espejo y con una única motivación... YO! Quería demostrarme que podía lograr lo que quisiera y puedo decirles que esto me ha enseñado la fuerza de voluntad que tengo, lo que soy capaz de dar y hacer, porque no es solo un cambio físico es más mental que cualquier cosa es cambiar tu chip, en cuanto a alimentación, ejercicio y pensamientos. 🔥💪🏻 Llevo en esto desde octubre 2018 (comer de forma más saludable, ejercitarme al menos tres veces a la semana) y cada dia sigo viendo mi progreso sigo viendo en lo que me he convertido (mentalmente más que fisicamente) y me siento feliz de todo lo que he logrado y que nunca creí capaz, hoy me siento satisfecha al verme en el espejo, se lo disciplina que soy, tengo más claro lo que quiero y lo que me motiva a seguir logrando todos estos cambios y fuerte porque comprobé que lo que me propongo lo puedo cumplir. Siempre me lo he dicho y se lo digo a los demás, que tu única motivación seas tú misma y que lo que veas frente a ti te haga sentir feliz❤️🥰. #amorpropio #cambios #estilodevida #changes #cambiaelchipmental #cuerpoymentefuertes #laposedetati ❤️