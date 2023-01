Conoce la lista de los nominados en las categorías principales de los Grammy Latinos

El brasileño Djavan, los mexicanos Jesse & Joy y el colombiano Fonseca se alzan como los favoritos para los Grammy Latinos 2016, con cuatro nominaciones cada uno, galardón al que, de manera póstuma, ha sido postulado Juan Gabriel, cuando Iberoamérica aún llora su partida.

Djavan participa en las categorías a Grabación del Año, Álbum del Año, Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción en Lengua Portuguesa con "Vidas Pra Contar". El alagoense de 67 años ya tiene en su haber un Grammy Latino, que consiguió con "Acelerou", la mejor canción brasileña del año 2000.

Por su parte, los hermanos Jesse y Joy Huerta, que ya tienen cinco de estos premios en la mochila, le disputan al brasileño también las categorías de Mejor Grabación y Mejor Álbum, con "Ecos de Amor" y "Un Besito Más", respectivamente. Aunque también buscan obtener la Mejor Canción y el Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Según la lista difundida por la Academia Latina de Grabación, el colombiano Fonseca tiene dos postulaciones como Mejor Álbum del Año, otra como Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato y la última a Mejor Canción Tropical. El bogotano ya se ha llevado tres gramófonos a casa.

Los colombianos Carlos Vives y Shakira, quienes este año pasearon juntos en "La Bicicleta", obtuvieron solo dos nominaciones -Mejor Grabación y Mejor Canción- precisamente por su disco del mismo nombre. Y el divorcio Wisin y Yandel, que ya lleva tres años, no suma ni resta. Cada uno también fue premiado con dos candidaturas por lado.

"El grupo de nominados este año evidencia la mano de obra del artista tanto al frente de micrófono como en la consola de sonido, un verdadero testimonio de la dedicación de nuestro cuerpo de votantes y su compromiso de reconocer la creatividad en todos los niveles", agregó Abaroa.

Por primera vez, la Academia Latina de la Grabación ofrece la posibilidad de una votación digital para sus miembros en todas las disciplinas. Esta se abrirá el 27 de septiembre y estará abierta hasta el 13 de octubre. La premiación es en noviembre.

El mexicano Juan Gabriel, cuya reciente muerte entristeció a Iberoamérica, fue nominado a dos premios Grammy Latinos, una distinción que jamás recibió en vida y que de manera póstuma podría obtener con su álbum "Los Dúo 2", por Mejor Álbum y Mejor Álbum Local Pop Tradicional, en una producción que incluyó grabaciones a dúo de sus canciones más populares con estrellas del continente.

Nominado a estos premios en siete ocasiones, el "Divo de Juárez" jamás logró hacerse del gramófono dorado por su vasta producción musical, que entrega la Academia Latina de Grabación. Aunque en 2009, la entidad lo nombró Persona del Año.

Grabación del Año

"Cuestión De Esperar", Pepe Aguilar

"Se Puede Amar", Pablo Alborán

"Me Faltarás", Andrea Bocelli.

"Si Volveré", Buika.

"Vidas Pra Contar", Djavan.

"Duele El Corazón", Enrique Iglesias featuring Wisin.

"Ecos De Amor", Jesse & Joy

"Lado Derecho Del Corazón", Laura Pausini.

"Iguales", Diego Torres.

"La Bicicleta", Carlos Vives & Shakira.

Álbum del Año

"Tour Terral Tres Noches En Las Ventas", Pablo Alborán.

"Cinema (Edición En Español)", Andrea Bocelli.

"Mil Ciudades", Andrés Cepeda.

"Vidas Pra Contar", Djavan.

"Conexión", Fonseca.

"Los Dúo 2", Juan Gabriel.

"Un Besito Más", Jesse & Joy.

"¿Dónde están?", José Lugo & Guasábara Combo.

"Buena Vida", Diego Torres.

"Algo Sucede", Julieta Venegas.

Canción del Año

"A Chama Verde", John Finbury featuring Marcela Camargo.

"Bajo El Agua", Manuel Medrano.

"Céu", Celso Fonseca.

"Duele El Corazón", Enrique Iglesias featuring Wisin.

"Ecos De Amor", Jesse & Joy.

"En Esta No", Sin Bandera.

"Es Como El Día", Kevin Johansen + The Nada.

"Hermanos", Fito Páez & Moska.

"La Bicicleta", Carlos Vives & Shakira.

"La Tormenta", Los Faulosos Cadillacs.

Mejor nuevo artista

Sophia Abrahão (Brasil)

Alex Anwandter (Chile)

The Chamanas (México)

Esteman (Colombia)

Joss Favela (Mexico)

Ile (Puerto Rico)

Mon Laferte (Chile)

Manuel Medrano (Colombia)

Morat (Colombia)

Ian Ramil (Brasil)

Mejor Álbum Local Pop Contemporáneo

"Tour Terral Tres Noches En Las Ventas", Pablo Alborán.

"Un Besito Más", Jesse & Joy.

"El Mundo Y Los Amantes Inocentes", Pablo López.

"#Tumano", Luciano Pereyra.

"Des/Amor", Reik.

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

"Lleno De Vida", Adrián.

"Cinema (Edición En Español)", Andrea Bocelli.

"Mil Ciudades", Andrés Cepeda.

"Los Dúo 2", Juan Gabriel.

"Buena Vida", Diego Torres".

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

"Una En Un Millón", Alexis y Fido.

"Cumbia Anthem", El Dusty Featuring Happy Colors.

"Hasta Que Se Seque El Malecón", Jacob Forever.

"Pra Todas Elas", Tubarão Featuring Maneirinho e Anitta.

"Encantadora", Yandel.

Mejor Álbum de Música Urbana

"Energía", J Balvín.

"Luz", El B.

"Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa", Emicida.

"Visionary", Farruko.

"Despierta", Arianna Puello.

Mejor Álbum de Rock

"Y Lo Dejamos Venir", Andrea Álvarez.

"Sexo Con Modelos", Marilina Bertoldi.

"La Salvación de Solo y Juan", Los Fabulosos Cadillacs.

"Biblia Ovni", Massacre.

"Los Amigo", Spinetta.

Mejor Álbum de Pop Rock

"8", Caramelos De Cianuro.

"Universos Paralelos", Jotdog.

"Buenaventura", La Santa Cecilia.

"Meteoros", Meteoros.

"Algo Sucede", Julieta Venegas.

Mejor Canción de Rock

"Abismo", Caramelos de Cianuro.

"Fantasma Soy", Gustavo Cordera.

"La Tormenta", Los Fabulosos Cadillacs.

"Nada Salvaje", Eruca Sativa.

"Niña Dios", Massacre.

Mejor Álbum de Música Alternativa

"Cambio De Piel", Bebe.

"Caótica Belleza", Esteman.

"L.H.O.N", Illya Kuryaki & the Valderramas.

"Mon Laferte -Vol 1", Mon Laferte.

"Amor Supremo", Carla Morrison.

Mejor Álbum de Salsa

"35 Aniversario", Grupo Niche.

"Intensamente India Con Canciones de Juan Gabriel", India.

"¿Dónde están?", José Lugo & Guasáraba Combo.

"Mi Ritmo Es Bueno", Bobby Valentín.

"Tronco Viejo", Johnny Ventura.

Mejor álbum de Música Norteña (Mexicana)

"Hecho a Mano", Joss Favela.

"Highway", Intocable.

"Tierra Mojada", Los Ramones De Nuevo León.

"Desde El Azteca", Los Tigres Del Norte.

"Tributo A Los Alegres de Terán", Pesado.

Mejor Álbum Pop Contemporáneo En Lengua Portuguesa

"Tropix", Céu.

"Troco Likes", Tiago Lorc.

"Territorio Conquistado", Larissa Luz.

"Mundo", Mariza.

"Leve Embora", Thiago Ramil.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

"De Bem Com a Vida", Martinho Da Vila.

"Noticias Dum Brasil 4", Eduardo Gudin.

"Tem Mineira No Samba", Corina Magalhães.

"Na Veia", Roge & Arlindo Cruz.

"Sambas Para Mangueira", Varios Artistas.

Mejor Álbum de Tango

"Gardel Sinfónico", Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín.

"Sax To Tango", Julio Botti, Pablo Ziegler & Saul Zaks Conducting The University Of Southern Denmark Symphony Orchestra.

"Cuando Llora La Milonga", Nicolás Ledesma y Su Orquesta.

"...Tangamente", Omar Mollo.

"Carlos Gardel Original", Leonardo Pastore.

Por: AFP