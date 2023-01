Conoce en fotos al que sería el nuevo amor de Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe

Sandra Barrios, más conocida por ser la esposa del cantante Jessi Uribe durante alrededor de 11 años, matrimonio que en el 2019 llegó a su fin y, al parecer, la mujer ahora se quiso dar una nueva oportunidad en el amor, pero no todo salió tan bien como lo esperaba.

Aunque Sandra no hizo público su nuevo romance en las redes sociales, no se escapó de las cámaras que no pasaron por alto el día que estuvo bailando muy cariñosa con el nuevo hombre de su vida en una discoteca.

Por supuesto, todos tienen derecho de volver a creer en el amor, sin embargo, la polémica inició cuando salió a la luz pública que este hombre, llamado Armando Espinoza, ya estaba comprometido con una mujer diferente.