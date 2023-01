¡Confirmado! Kylie Jenner y Tyga han retomado su noviazgo

La enésima ruptura de Kylie Jenner y el rapero Tyga no ha durado demasiado, ya que las dos celebridades han retomado su romance un mes después de hacerse público que habían decidido seguir caminos separados, o al menos eso es lo que se desprende de las instantáneas que la menor del clan Kardashian-Jenner ha compartido en Snapchat.

En las tres fotografías sacadas en el restaurante Dave and Buster de Los Ángeles durante la celebración ayer lunes del 32 cumpleaños de Khloé Kardashian -hermana de Kylie-, la joven aparece en actitud muy cariñosa con Tyga, a quien besa en la mejilla en una de las imágenes.

La pareja -que había terminado su turbulento noviazgo en mayo, tras dos años de relación- ya hizo saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación cuando acudió junta al estreno del videoclip 'Famous' de Kanye West la semana pasada en Los Ángeles. Una vez concluida la velada, ambos fueron vistos saliendo juntos y de la mano de la fiesta, según informó en su momento People.

"Kylie y Tyga se están dando otra oportunidad. Pero se están tomando las cosas con más calma, y están aprendiendo de sus errores para construir juntos un futuro menos tóxico. Ella no puede resistirse a él. Todavía siguen muy enamorados, por lo que era inevitable que volvieran juntos. Ambos lo sabían, pero necesitaban su espacio para desconectar y crecer", aseguraba recientemente una fuente a la revista.

Aunque ninguna de las dos partes se ha pronunciado aún sobre su reconciliación, parece que los esfuerzos de Tyga para recuperar a su chica han dado resultado.

"Tyga parece más interesado en volver juntos que Kylie. Ella todavía quiere disfrutar de su soltería. Está tratando de aclararse las ideas. Pero le gusta lo pendiente que está de ella y el hecho de que ahora sea ella quien lleva la iniciativa. Tyga está esforzándose mucho por recuperarla", añadía en aquel momento el mismo informador.

En el breve tiempo que han estado separados, Kylie ha aprovechado para protagonizar el videoclip 'Come and See Me' del rapero PartyNextDoor -con quien se le relacionó sentimentalmente-, al igual que ya hizo para las canciones 'Dope'd Up' y 'Stimulated' de Tyga.

Por su parte, el intérprete habría aprovechado su separación para reflexionar acerca de su noviazgo y cómo este afectó a su carrera.

"Cuando estás en una relación tan mediática es difícil que la gente te vea fuera de eso. Sacrifiqué mucho, mi carrera, todo en general. Muchas cosas por las que había trabajado duro", aclaraba el rapero.

Por: Bang Showbiz