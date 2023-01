Con estas fotografías Maluma y Natalia Barulich expresan su infinito amor

Definitivamente, la relación entre Maluma y Natalia Barulich va en serio. En las últimas horas se conocieron unas fotografías en donde la pareja se expresa todo el amor que se tienen.

En la imagen publicada por la modelo croata de origen cubano se ve a la nueva pareja abrazada mirando el horizonte. "So in love with you", en español, "Tan enamorada de ti" fue el mensaje que acompañó la historia en Instagram.

Por su parte, el cantante colombiano publicó una historia de unos cupcakes en forma de corazón enfrentados entre sí y sostenidos por los enamorados.

Natalia Barulích, de 25 años, logró enamorar al artista urbano. Su sensualidad y belleza cautivaron al paisa a quien conoció durante el rodaje del exitoso videoclip ‘Felices los 4’, donde protagonizaron una escena en una ducha un poco subida de tono.

