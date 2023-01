¿Cómo sobrevivir a tu primer año de matrimonio? Siete consejos para lograrlo

Con estos siete consejos evitarás problemas con tu pareja y será más fácil tener una sana conviviencia.

1. Preparate para los conflictos: Debes tener claro que no todo será felicidad y que empezar a convivir con alguien más es cuestión de entender y ceder un poco de tu espacio para la otra persona.

2. No se vayan a domir cuando acaban de discutir: ¡Es un error! Intenta siempre arreglar los problemas para que puedan estar tranquilos.

3. Pasen tiempo con sus amigos: Cuando una pareja empieza a estar mucho tiempo juntos, empiezan a aparecer los problemas. No dejes de ver a tus amigos, de salir a bailar y de pasar tiempo con ellos, de esta manera afianzaras más tu matrimonio.

4. No se olviden del romance: Dar detalles y sorpresas no debe acabarse nunca. No olvides enamorar todos los días a esa mujer u hombre que tienes al lado.

5. Preparen una ‘bucket list’ juntos: Hacerlo hará que tengan planes a futuro para compartir juntos.

6. Conviertan su casa en un hogar: Tu hogar debe estar lleno de paz, alegría y sobre todo dialogo entre los dos.

7. Aprendan a perdonarse: Es necesario que no pases más de uno o dos días disgustados, aprende a perdonar los errores de tu pareja. De esta manera la convivencia será más sana. No olvides nunca intentar cambiar a la otra persona, eso solo traerá problemas.

