¿Cómo se come correctamente un buñuelo? Influencer genera polémica por su comportamiento en la mesa

La temporada decembrina está cada vez más cerca y los colombianos empiezan a calentar motores; por eso, es común que incremente el consumo de alimentos como la natilla y los buñuelos. En esta oportunidad, la reconocida creadora de contenido digital enfocado en etiqueta Carmiña Villegas llamó la atención debido a un video que publicó sobre cuál es la forma correcta de comer esta preparación en la mesa manteniendo la elegancia.

¿Cómo se come buñuelo?

La mujer explicó los pasos para dos tamaños diferentes de buñuelo. Inicialmente, mencionó que, si la masa es pequeña puede ingerirse por medio de uno o dos mordiscos, siempre comiendo con moderación. Sin embargo, lo que en realidad se robó las miradas de los usuarios de Internet fue cuando dijo cómo debía ser el proceso para alimentos que son un poco más grandes, pues muchos descubrieron que lo estaban haciendo mal.

"Primero, tomo una servilleta. No para envolverlo ni quitarle la grasa, esta servirá para limpiarte las comisuras de la boca tan pronto termines. No trates de meterte todo el buñuelo a la vez ni tampoco des mordiscos gigantes. Siguiendo la misma lógica, mi recomendación es que con la mano derecha lo trozas y te vas llevando a la boca pequeños bocados", dijo.

Posteriormente, indicó que esta técnica le permitirá a los comensales no llenarse los labios de grasa. Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar, dado que muchos tomaron con buen sentido del humor este video y hasta le pidieron ayuda para comportarse debidamente en las reuniones familiares teniendo en cuenta las costumbres colombianas.

"¿Cómo se raspa una olla de natilla con glamour?", "Sra. Carmiña, ¿en qué momento lo sumerjo en el chocolate?", "propongo que doña Carmiña haga un tutorial de cómo hacer correctamente la ingesta de un elegante pescuezo de gallina relleno", "¿y la gaseosa se toma en copa de vino o de champaña?", "me desesperé por un instante, pensé que iba a usar cubiertos", "¿ahora está enseñando a cómo usar una servilleta? Y yo que pensaba que era para envolver el buñuelo y meterlo en el bolso", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

