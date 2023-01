¿Cómo? Esto era lo que le hacían a Victoria Beckham en concierto con las Spice Girls

La ex Spice Girl Victoria Beckham ha confesado que los productores responsables del grupo no estaban muy contentos con sus dotes como cantante, y cuando estas actuaban en directo solían apagarle el micrófono para que solo se escuchase las voces de sus compañeras, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B.

"Solían apagar [mi micrófono] y dejar que las otras cantasen. Pero la que ríe la última, ríe mejor, y ahora mi micrófono está encendido y se escucha bien, por fin", revelaba Victoria durante la presentación de la exposición 'Vogue 100: un siglo de estilo' en Londres.

La exitosa diseñadora de moda cree que ella era la componente más sensata del grupo ya que, mientras sus compañeras se dejaban llevar, Victoria se preocupaba de las consecuencias que podían ocasionar sus locuras.

"Cuando las otras chicas eran espontáneas y divertidas y saltaban encima de las mesas, yo era la única que me preocupaba de comprobar que la mesa no se fuera a romper. Siempre fui la sensata. Afortunadamente, porque solía llevar tacones, no tenía que moverme demasiado a la hora de bailar y siempre me salía con la mía, aunque no era sencillo. Siempre fui mucho más tímida que las demás", aseguraba la diseñadora.

Para Victoria, ser catalogada como la 'Spice pija' nunca le supuso ningún problema, ya que siempre salía ganando a la hora de elegir vestuario.

"Siempre fui a la que le gustaba la moda y eso me benefició, porque mientras las otras chicas llevaban ropa de mie*da que les había salido gratis, quedaba suficiente presupuesto para que yo tuviese mi vestidito de Gucci", confesaba la esposa de David Beckham.

Por: Bang Showbiz