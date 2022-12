Coldplay lanza su sexto disco titulado 'Ghost stories'

Coldplay sigue encantando a todo su público, anunciando como nuevo lanzamiento, El disco ‘Ghost Stories’. Este se convierte en el sexto trabajo discográfico de estudio. El proceso creativo y grabación del álbum se llevó a cabo entre finales del 2012 y principios del 2014, en los estudios construidos por la banda: "The Bakery"y "The Beehive" en el Norte de Londres, construidos inicialmente para la grabación de sus anteriores discos.

Ya se conocen 2 canciones con video oficial, Midnight y Magic las cuales hacen parte de este nuevo lanzamiento. Estas canciones generan la atmosfera y dan una idea de todo lo nuevo que viene con su nuevo disco. “Nuestro ingeniero de sonido hace sonidos de sintetizador”, dice Chris Martin refiriéndose a la intro de “Always in my head”, la primera canción de Ghost Stories. “Y a veces cuando hago un demo, antes de mostrarla al resto de la banda, él me enseña algunos sonidos que ha creado, y éste es uno de ellos. Mi hija Apple también canta un poco en la canción. Eso fue una idea que apoyaba el hecho de permanecer unidos en los obstáculos de la vida”, asegura el artista.