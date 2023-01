Ciara y Russell Wilson alardean en redes sobre su recién estrenada vida sexual

La cantante Ciara y su flamante marido, el jugador de fútbol americano Russell Wilson, parecen estar recuperando el tiempo perdido en el dormitorio tras pasar por el altar este miércoles en Liverpool (Inglaterra), después de proponerse no mantener relaciones sexuales hasta su boda.

Lejos de evitar hablar sobre un tema tan privado, la intérprete ha bromeado públicamente acerca de lo ocupadas que van a estar a partir de ahora todas sus noches.

"Bueno, cariño, sabes qué vamos a hacer esta noche, ¿verdad?", comenta riéndose Ciara en un vídeo compartido a través de su cuenta de Snapchat, a lo que el deportista responde: "Visto lo que hicimos anoche, voy a hacer lo mismo múltiples veces".

Russell fue quien le propuso a su esposa no practicar sexo hasta que se dieran el "sí quiero", para respetar así su voto de castidad.

"Ciara estaba de gira, y un día me quedé viéndola mientras se miraba en el espejo. Dios se me reveló y me habló: 'Necesito que la guíes'. Y le dije a ella: '¿Qué te parece si dejamos el sexo de lado y seguimos el camino de Jesús?'. Ella estuvo de acuerdo, pero me preguntó: '¿Podemos amarnos sin eso [el sexo]?'. Si puedes querer a alguien así, entonces puedes quererlo de verdad", aseguraba Russell en una conversación con el Pastor Miles McPherson, en un evento de la Rock Church a la que pertenece el futbolista.