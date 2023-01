¡Chao Pipe Bueno! Jessica Cediel presenta a su novia

Jessica Cediel publicó una imagen en Instagram junto a una mujer, acompañada de un polémico pie de foto.

La presentadora escribió que era su “girlfriend”, pero al contrario de lo que muchos creen, no se refería a su novia, sino a su mejor amiga.

“With my beautiful girlfriend (...) Para los que no saben les enseño: girlfriend = mejor amiga! Una nueva forma de utilizar la palabra”, dijo.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos la criticaron por querer parecer ‘gringa’.

“Yo tengo entendido que girlfriend es novia, para referirse a mejor amiga es bestfriend, o sea que en la universidad no me enseñaron bien???”, escribió una de sus seguidoras.

Aunque otros la defendieron, Jessica se vio envuelta en medio de una gran polémica por su publicación.

“Eso pasa cuando uno se las quiere tirar de gringa.... Ahora resulto disque con novia”, dijo otro de los usuarios.

La mujer con la que aparece en la imagen es la reconocida estilista Charlene E. Roxborough.

Como es costumbre, la modelo colombiana hizo caso omiso a los comentarios negativos.