Carolina Soto tuvo un incidente mientras se desplazaba en moto del canal al aeropuerto

En más de una oportunidad, la presentadora del programa matutino Día a Día , Carolina Soto , ha demostrado tener un excelente sentido del humor. En esta oportunidad, causó risas entre sus más de tres millones de seguidores en Instagram al contar que tuvo un percance mientras se dirigía al aeropuerto de Bogotá para hacer un viaje express.

Según relató, debía salir rápidamente de las instalaciones de Caracol Televisión rumbo al aeropuerto porque tenía que llegar a su ciudad natal, Cali, para firmar unos documentos que tenía pendientes. Para lograr cumplir con la hora del vuelo, la presentadora decidió irse en motocicleta, de manera que se ve en el video cómo saluda al conductor y se dispone a subirse en el vehículo.

El problema en realidad se originó, cuando estando a pocos metros de su lugar de destino se percató de que algo estaba ocurriendo con su pie, pues sentía que estaba cerca a una temperatura bastante alta.

"Me di cuenta porque yo empecé a sentir un calorcito en la planta del pie y como que me estaba ardiendo y yo 'brutas, ¿será que tengo el pie mal ubicado?' Cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto. O sea, todo el camino me vine con el pie ahí y yo quieta, estatua", mencionó.

Asimismo, aseguró que no alcanzó a quemarse el pie, mientras tanto mostraba frente a la cámara del celular que la suela del zapato quedó completamente consumida por una parte del vehículo.

Diferentes usuarios de Internet aprovecharon el gracioso momento para reír junto a ella de las situaciones en las que a veces se ve involucrada.