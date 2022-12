Carolina Sabino se separó definitivamente de su esposo

La pareja que contrajo nupcias el 5 de julio del 2013 en Cartagena no alcanzó a celebrar su primer aniversario cuando ya estaban viviendo cada uno por su lado.

Según lo escribió el esposo de Sabino en las redes sociales: ““La vida es inexplicable, impredecible, es perfecta. Escribo esto porque hace unos días mi relación con Carolina Sabino terminó. Por supuesto que he llorado, he sonreído, he abrazado a mi hijo. En fin, lo he pasado todo pero aquí estoy, vivo y aferrándome de las cosas lindas que me ofrece la vida”.

Actualmente en las cuentas del Ingeniero no se encuentra ningún mensaje, pero varios medios de comunicación alcanzaron a rastrearlo antes de ser aparentemente borrado.

