Carlos Mejía recordó cuando le pusieron cacho con un cantante: Este es el supuesto involucrado

A mediados de octubre, el reconocido humorista de Sábados Felices Carlos Andrés Mejía, más conocido como Obvidio, sorprendió a sus seguidores al anunciar que había contraído matrimonio con Laura Salgado y, aunque el joven ha demostrado que tuvo muy buena suerte al dar con una mujer que lo complementa a la perfección, no siempre fue así.

Recientemente, el comediante concedió una entrevista para el podcast Sin Filtro, en donde reveló cómo vivió una de sus rupturas amorosas más dolorosas luego de haber sido víctima de una infidelidad. Según mencionó, su exnovia era periodista; por lo que un día le aseguró que debía ir a realizar una entrevista con un artista muy popular y, a pesar de que él no se mostró desconfiado por la situación, sí se llevó una gran sorpresa al conocer lo que estaba sucediendo.

"Yo me estaba cepillando cuando entró un mensaje. Sí, pues, yo siempre he sido muy relajado con el celular (...) Cuando tal, tal... 'sí, qué rico, por fin' y yo okey. ¿Ahí uno qué hace? Parce, yo no soy de esculcar celulares, pero es que eso ahí era inevitable", afirmó.

Del mismo modo, explicó que el tercero en discordia es "feito", pero aclaró que muchas veces las mujeres se sienten tentadas a tener algún tipo de vínculo con un artista únicamente por su influencia: "No, el poder tarima, eso mejor dicho, vuelve el agua en vino".

Posteriormente, el entrevistador le insistió al intérprete de Obvidio que revelara el nombre del famoso cantante y, aunque el humorista al inicio se negó, terminó dándolo; sin embargo, en el episodio sale censurada la respuesta.

"Ojo, no me consta porque no los vi, pero con la historia de a continuación van a ver una cosa (...) Me fui para el apartamento de ella, abrí la habitación... Con una cara de hazmetuya.com, de trabajé toda la noche. Con pestañina, la ropa toda regada y yo llegué y le dije 'okey, solamente le voy a decir una cosa. Usted hoy jugó con esto'", dijo.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos usuarios empezaron a cuestionar si Espinoza Paz, Alzate o incluso Christian Nodal podrían ser los involucrados con esta anécdota; sin embargo, son solo especulaciones, pues en el video no se escucha cuál fue el nombre que él dijo.