Camila Avella, otra despampanante colombiana en la mira de Victoria's Secret

Camila Avella es una hermosa colombiana que al parecer está en la mira de la afamada marca de lencería Victoria's Secret.

En su cuenta de Instagram, la modelo ha recibido varios 'likes' de parte de la marca.

¿Será que Camila será el próximo ángel de Victoria's Secret?

Camila fue Candidata a Señorita Bogotá y desde ese entonces se roba las miradas de miles de hombres en el mundo.

La hermosa modelo comparte en su cuenta oficial en Facebook videos que dejan en evidencia su belleza extrema.

Camila Avella es una modelo de exportación.

Cuando niña nunca pensó que su vida estuviera en los desfiles de modas o en las fotografías para catálogos. Era una pequeña que se dedicaba a los deportes, especialmente al patinaje, estudiaba y tenía una vida normal.

De pronto todo cambió, su belleza y la expresividad de sus ojos o la seducción de sus labios la enrutaron por un camino que no ha sido para nada fácil, que le ha dado disciplina y que la tiene a punto de saltar a las grandes ligas internacionales con su vinculación a la posible marca de lencería.

¿Cómo comenzó Camila Avella en el modelaje? "Mire que a mí no me gustaba esto. Yo siempre he sido muy deportista, practicaba el patinaje en esa época. Tenía 14 años y un fotógrafo de Yopal, Pablo Araque, les propuso a mis padres que me dejaran hacer unas fotografías, ellos aprobaron la idea, me acompañaron a la primera sesión y ahí nació la Camila modelo".

¿Crees que Camilo tiene la belleza para competir en un grupo tan selecto de Victoria's Secret? Opina.