Bruno Mars arrasó en los Grammy Awards 2018 Bruno Mars derrumbó al hit viral puertorriqueño 'Despacito' y arrasó con cinco Grammys, incluido el de grabación del año por su himno "24K Magic", así como el de mejor canción por "That's What I Like".

Bruno Mars arrasó en los Grammy Awards 2018 Bruno Mars arrasó en los Grammy Awards 2018 '24K Magic' es el título también del tercer álbum del cantante nacido en Hawái, de 32 años, que recupera su combinación de funk retro y bullanguero pero agrega toques de sintetizadores y vocales hip hop inspirados en los años 80. Adoptando el estilo arrogante de un rapero, Mars se dirige en su canción a dealers y gangsters al describir la llegada a una fiesta donde la visión de bellas mujeres "está despertando el cohete" en sus pantalones.

Al explicar la canción en una entrevista, Mars dijo que deseaba ofrecer un poco de diversión en un mundo muchas veces difícil. "Para mí, 95% de la música es sobre el amor. Por eso es que los hombres de las cavernas estaban golpeando piedras para reunir a todo el mundo en torno al fuego y hacer que se sintieran sexy", dijo al sitio especializado británico NME. Mars ya ganó el premio a la grabación del año hace dos años por su participación en "Uptown Funk" de Mark Ronson, una canción igualmente atolondrada. Antes fue nominado tres veces en la categoría, aunque no triunfó. En la categoría grabación del año, Mars venció asimismo a los temas de los raperos Jay-Z, Kendrick Lamar y Childish Gambino.