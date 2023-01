Ben Affleck y Jennifer Garner compran juntos una casa en Londres

A pesar de que se separaron el año pasado, Ben Affleck y Jennifer Garner planean mudarse juntos a Reino Unido en algún momento de este año para que el actor comience a rodar la película 'La Liga de la Justicia: Parte 1' en los estudios Leavesden de la Warner Bros., en Hertfordshire. El exmatrimonio ya ha encontrado incluso una casa en el norte de Londres para fijar su residencia familiar junto a sus hijos Violet (10), Seraphina (7) y Samuel (4) durante el tiempo que dure su estancia en el país.

"Ben y Jennifer funcionan como una unidad. Han creado una nueva situación de normalidad [para sus hijos] que continuará mientras estén viviendo en Londres. Ben quiere tener a su familia cerca mientras trabaja y vivir juntos en un nuevo país será una experiencia maravillosa para todos, a pesar de que Jennifer y él ya no son pareja", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Desde que decidieron poner punto final a su matrimonio de una década, Ben y Jennifer han intentado anteponer el bienestar de sus hijos a sus diferencias personales, solucionando sobre la marcha los desafíos que les plantea su nueva situación familiar.

"En esta vida las cosas no siempre salen como uno quiere. Estamos haciéndolo lo mejor posible y nuestra prioridad son los niños. Así es como abordamos nuestro día a día. Y no sabemos qué nos deparará el futuro. Cada paso que damos lo damos pensando en nuestros hijos y todo lo demás es secundario. [Jennifer] Es increíblemente buena y establece un muy buen ejemplo. Yo solo tengo que seguir ese ejemplo", aseguraba Ben en el programa 'CBS This Morning'.

