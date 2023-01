Azealia Banks vuelve a cargar contra Zayn Malik: 'Parece que antes eras una mujer'

Una foto publicada por Azealia Banks (@azealiabanks) el 12 de Ago de 2016 a la(s) 8:47 PDT

A pesar de que Azealia Banks tuvo que cerrar su perfil de Twitter tras realizar una serie de comentarios racistas sobre el excomponente de One Direction Zayn Malik, la rapera no ha abandonado su campaña de desprestigio contra el cantante británico, al que ahora ha comparado con una persona transexual.

"En realidad parece que antes era una mujer. Me da vibraciones transexuales", comentó Azealia en una cuenta de Instagram en la que se había publicado un collage con las fotografías del reportaje que Zayn realizó para la revista GQ.

No obstante, estos no son los peores improperios que la cantante le ha dedicado al joven intérprete. A principios de mayo, después de acusarle de copiar la estética de uno de sus videoclips, Azealia se despachó a gusto con él a través de su perfil de Twitter, en una retahíla de tuits en los que le llamó "zo**a con olor a curry" y en los que también mencionó a la modelo Gigi Hadid, pareja del cantante, y a sus excompañeros de One Direction.

"Sigue chupándoselo a tu joven Rapunzel, zo**a peluda con olor a curry. Voy a empezar a llamarte Punjab, asqueroso cab**n. Solo servías para cubrir la cuota de raza negra. Todos esos chicos blancos de One Direction te faltaban al respeto y te convirtieron en su mascota. Formabas parte de One Direction para llamar la atención de la población negra. Siempre serás una CUOTA en Reino Unido", escribió la rapera.

Tras la gran polémica que generaron sus comentarios en ese momento, Azealia decidió abandonar tanto Twitter como Facebook, aunque afirmó que había tomado dicha decisión, no por las críticas que había recibido, sino para no ser "monitorizada".

"Estoy muy cansada de los sentimientos de la gente. Estoy cansada de ver sus reacciones y respuestas excesivamente sensibles a todo. Estoy cansada de que todo lo que diga o haga sea monitorizado. Estoy cansada de que se me diga cómo debo comportarme. Me voy de Facebook, y de cualquier otra red social que involucre mantener una conversación con otras personas. Mi legado no puede vivir y morir en internet. Adiós. Para siempre", anunciaba la intérprete a través de su perfil de Facebook.

Por: Bang Showbiz