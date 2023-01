Así reaccionaron estos jóvenes al escuchar la canción ‘Whenever, Wherever’ de Shakira

El canal de YouTube ‘React’ puso a un grupo de adolescentes a escuchar las canciones exitosas de varios géneros entre los que se destacó la canción ‘Suerte’ en español, del álbum ‘Servicio de lavandería’ de la cantante colombiana.

La reacción fue asombrosa, de todos los temas el que más conocían fue ‘Whenever, Wherever’ de la barranquillera, donde solo uno de ellos se equivocó. Fueron 8 aciertos de 7.

“Ella ha estado haciendo música por mucho tiempo, es hermosa y su voz también”, afirmó un participante.

Las otras canciones que tuvieron que reconocer fueron ‘Baby Boy’, ‘Want You Bad’, ‘Everywhere’, ‘Bounce With Me’ - reconocida por 4 de ellos-, ‘Hypnotize’ y ‘Drops of Jupiter’, The Offspring, Lil’ Bow Wow.

A partir del minuto 7:57 puedes ver las reacciones de los menores.

