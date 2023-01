Así luce realmente Rafael Rojas tras decirse que era un “habitante de calle”

Rafael Rojas y algunos de sus colegas desmintieron la publicación de la revista TV Notas donde se aseguraba que la estrella mexicana se encontraba habitando las calles.

“Comparto una foto actual de mi amigo y compatriota el primer actor Rafael Rojas. Quien se encuentra como lo ven:...”, publicó su colega Maribel Guardia a la imagen que se encuentra en esta nota.

Además, el actor respondió una entrevista con el diario La Nación de Costa Rica aclarando que todo era totalmente falso.

“Esa gente la tiene conmigo desde hace como 10 años o más… Nunca he pensado en pedir réplicas, ni demandas ni nada, ahora lo que me da es gracia de ver al punto que llegan... Yo lo que no entiendo es cómo puede ser que yo, estando retirado desde hace tiempo, siga vendiendo tanto... ¿Será posible que yo venda tanto? Eso es todo lo que me pregunto ¡Imagínate, le gané a Chente! (Vicente Fernández). ¡A Chente lo sacaron en una esquinilla! ¡Ah, no! Pero yo en el centro y con fotos y todo vaya usted a saber de quién, ponen la mía y a la par de un señor que ni siquiera se parece a mí”, aseguró el actor.

El actor que se encuentra retirado de la actuación aclaró que no se alejó de los medios por culpa de las drogas.

